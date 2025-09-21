[故障者情報]レノファ山口FCは21日、MF輪笠祐士(29)の負傷を発表した。クラブ公式サイトによると、輪笠は14日のJ2第29節・ジェフユナイテッド千葉戦で負傷。診断の結果、右肩関節前方脱臼と判明したという。加療期間は選手で前後するため、非公表となっている。輪笠は今年6月にファジアーノ岡山から期限付き移籍で加入。その後はJ2リーグ11試合に連続出場していた。