¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÊÞÁõÏ©¤Ç¤ÎÁö¹Ô»°É©¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¡Ø¥È¥é¥¤¥È¥ó¡Ù¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ó¡¼¥¯¥ë¤È¤·¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÊÞÁõÏ©¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç±ýÉü900km¤Û¤É¤ÎÎ¹¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¾è¤êÌ£¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¡©»°É©¥È¥é¥¤¥È¥ó¤Ç±ýÉü900km¡ªÁ´52Ëç»°É©¥È¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢¿·³«È¯¤Î¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºÎÍÑ¡£½¾Íè·¿¤«¤éÃÇÌÌÀÑ¤ò65¡óÁý¤ä¤·¡¢¶Ê¤²¹äÀ­60¡ó¡¢¤Í¤¸¤ê¹äÀ­40¡ó¤Î¶¯²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿°ìÊý¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¹Ý¤ÎºÎÍÑÈæÎ¨¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä