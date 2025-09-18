世界陸上第６日（１８日、国立競技場）女子走り高跳び予選で、競技中に寝袋で眠る姿が見られたことから、ディズニー映画の登場人物にちなみ「眠れる森の美女」と呼ばれるようになったマフチフ（ウクライナ）が出場。予選が始まると寝袋に入り、ストレッチロールを枕に眠りに入ったが、競技開始１時間後、雨が降る中で１メートル９２で初めて登場して一発で成功した。その後は雨が強まったため、ぬれない競技場の隅に移動。