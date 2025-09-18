NY株式17日（NY時間11:43）（日本時間00:43） ダウ平均46068.90（+311.00+0.68%） ナスダック22212.11（-121.85-0.55%） CME日経平均先物44660（大証終比：+50+0.11%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。全体的には午後のＦＯＭＣの結果待ちの雰囲気が強い中、ＩＴ・ハイテク株は調整の動きからナスダックは下落しているものの、他の金融や生活必需品といった循環セクターには買い戻しが