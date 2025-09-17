巨人のセンター・キャベッジ、ライト・中山礼都の“お見合い”から失点に繋がってしまった。0−0の初回一死走者なしでヤクルト・長岡秀樹が放った右中間へのフライをセンター・キャベッジ、ライト・中山の間に落ち、二塁打となった。17日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−巨人』で解説を務めた野村弘樹氏は、この守備に「ちょっとお見合いした感がありますよね。お互い距離感をとりながらなので、