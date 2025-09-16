J2は第29節が9月13日、14日、15日に各地で行われたJ2リーグ第29節が9月13日、14日、15日に各地で行われた。V・ファーレン長崎がRB大宮アルディージャとの上位対決を制し、1位の水戸ホーリーホックが引き分けたため勝ち点で並んだ。6位のベガルタ仙台とアウェーで対戦した首位の水戸は、前半にU-20日本代表FW齋藤俊輔のゴールで先制するも、後半に追い付かれて1-1のドロー決着。好調の長崎はアウェーで大宮相手に2-1で競り勝ち