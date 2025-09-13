またやってしまった……。本当に欲しかったわけではないのに、つい買ってしまう。しかも買った瞬間に、あれだけ欲しかったはずの気持ちがサッと冷めていく。『買う行為に満足してしまうのを直したい。イライラすると買ってしまう』「買う行為そのもの」に満足してしまうクセを、どうにかしたいと思っているママからの投稿です。やめたいのにやめられない……、このような気持ちがわかるママもいるのではないでしょうか。買っただけ