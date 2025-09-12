メイプル超合金・カズレーザー、ぺこぱ・松陰寺太勇が、８日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新した。この日のテーマは「【クレーム】仕事辞める奴って接客○○ですよね？＃２７５」。２人で疑問を感じてしまった最近の接客態度について語りあった。松陰寺から注文等で揉めた経験を聞かれたカズレーザーは「注文じゃないですけど最近ちょっと燃えました」と述懐。自宅で