丼ぶりと京風うどんの「なか卯」を展開する株式会社なか卯は、9月17日午前11時から、ウニの旨みを存分に味わえる新商品「雲丹おろしうどん」と「ウニ丼」を全国の店舗で期間限定販売する。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「雲丹おろしうどん」は、のど越しのよい特製細切りうどんに、ミョウバン不使用のウニと大根おろしをのせた一品。まろやかな特製しょうゆだれとウニの磯の香りが絶妙に調和し、大根おろ