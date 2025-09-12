東洋大学歴詐称疑惑に端を発し、約３カ月、辞職発言を撤回するなど不可解な言動を繰り返した後に、自身に対して不信任決議を可決した市議会を解散した静岡県伊東市の田久保真紀市長が１２日未明にＸ（ツイッター）投稿した。投稿時間は午前１時１５分と記されている。鴨川市のメガソーラー建設反対アカウントを引用し、「鴨川のメガソーラー問題は伊豆高原と同時期から活動してきた初期の頃からのメンバーです。しばらく動きが