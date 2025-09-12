日本のメディアに対して「今夏のマーケットで移籍したいと思っていた」と公表した前田大然。それを受けて、所属クラブのセルティックが「緊急会談」を行ったようだ。先日から日本代表に合流してアメリカ遠征を行っていた前田は、インタビューで今夏の状況について以下のように話していた。「セルティックとは最終日まで交渉を続けていた。ただうまく行かなかった。オファーを受け取っていたし、次のステップに進みたいと伝えていた