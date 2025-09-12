Á°ÅÄÂçÁ³¤¬¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÂàÃÄ´õË¾¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¶ÛµÞ²ñÃÌ¡×¤Ø¡Ä1·î¤Îµî½¢¤Ë±Æ¶Á¤«
ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öº£²Æ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸øÉ½¤·¤¿Á°ÅÄÂçÁ³¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¡Ö¶ÛµÞ²ñÃÌ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÀèÆü¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Çº£²Æ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤ÏºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÊä¶¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤È¤ÏÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í½Áª¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤³¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¡¢µÞî±Á°ÅÄ¤È¤Î²ñÃÌ¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢ÌÚÍËÆü¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤¿Èà¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
º£µ¨¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Á°ÅÄ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¿·¤·¤¤·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
3·î¤«¤é¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÁ°ÅÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ò¾Ä¤Ï¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Î´ü´Ö¤Ï2027Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£µ¨¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð»Ä¤ê1Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï·ÀÌóËþÎ»¤¬¶á¤Å¤±¤Ð¶á¤Å¤¯¤Û¤É°ÜÀÒ¶â¤Î³Û¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂàÃÄ¤µ¤ì¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ïº£²Æ¤ÎÊä¶¯¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½µËö¤Î¥¥ë¥Þ¡¼¥Î¥Ã¥¯Àï¤Ç¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬²¿¤é¤«¤Î¹³µÄ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º®Íð¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÈÁ°ÅÄ¤Î¾Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¡Ö1·î¤Î°ÜÀÒ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¾õ¶·¤Î¿ÊÅ¸¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£