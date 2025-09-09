9·î6Æü¡¢¡ØÃÎÅªÃµµá¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥¿¥â¥ê¡¦»³Ãæ¿­Ìï¤Î¡ª¡©¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£½Ð±é¤·¤¿¥¿¥â¥ê¤ÎÈÖÁÈÃæ¤ÎÈ¯¸À¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é¥Æ¡¼¥Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¿¥â¥ê¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Á¤³¤ì¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤È¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£ÈÖÁÈ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤¬¡Ö¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¡×¤È¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥â¥ê¤Ï