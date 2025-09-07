ドンケマディ氷河。（８月２２日、ドローンから、海西＝新華社配信）【新華社武漢9月7日】中国青蔵高原にそびえる大小の氷河は、国内各地に水を供給する「給水塔」として重要な役割を果たしている。地球規模の温暖化が進む中、中国水利部長江水利委員会長江科学院（湖北省武漢市）の江源総合科学調査チームがこのほど、唐古拉（タングラ）山脈に位置する青海省の冬克瑪底（ドンケマディ）氷河の「健康診断」を試みた。ドンケ