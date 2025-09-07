日常の気になる疑問を解決！回転寿司のレーンで右回りが多いのはなぜ？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。知って楽しい！おもしろ雑学Q.回転寿司のレーンで右回りが多いのはなぜ？A.日本人に「右利き」と「利き目が右」の人が多いためといわれています。（クラシル広報担当福丸 玲さん）寿司だけでなく、サイドメニューやキャラクターとのコラボ商品を展開するなど、幅広い層に愛されている回転寿司