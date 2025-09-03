Googleは2025年8月に画像編集AI「Gemini 2.5 Flash Image」をリリースしました。「nano-banana」というコードネームで開発されていたGemini 2.5 Flash Imageは、Google AI StudioやGoogle Geminiで使用可能で、画像の特徴を維持しながら編集することが得意とされています。このGemini 2.5 Flash Imageを使って、イラストを忠実にフィギュアにした画像を生成できるアプリを、てんねんさんが公開しています。Nano Bananaが楽し過ぎて