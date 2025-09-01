香港から日本に向かう離陸直前の飛行機で子どもが大騒ぎし、一家が降機する出来事があった。香港メディアの香港01が8月30日に伝えた。記事によると、香港のネット掲示板「LIHKG（連登）」に上記の内容が投稿された。投稿者が香港エクスプレス航空の香港国際空港発成田空港行きの便に搭乗したところ、同じ便に両親と男児の3人家族が乗っていた。男児は飛行機に乗るなり「怖い！」「耳が痛い！乗りたくない！」などと10分以上に渡っ