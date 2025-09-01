ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」にて、人気のポケモンカードの抽選販売が実施されます。対象商品は「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック インフェルノX BOX」（5400円）です。2025年8月29日16時0分から9月2日16時59分まで、抽選応募を受け付けています。応募には会員登録（無料）が必要です。「メガリザードンXex」登場！抽選結果の発表は、9月5日15時0分以降を予定しています。抽選結果