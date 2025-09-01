【ポケモンカード】ポケセンオンラインで「インフェルノX」を抽選販売！応募は《2日16時59分まで》
ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」にて、人気のポケモンカードの抽選販売が実施されます。
対象商品は「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック インフェルノX BOX」（5400円）です。
2025年8月29日16時0分から9月2日16時59分まで、抽選応募を受け付けています。応募には会員登録（無料）が必要です。
「メガリザードンXex」登場！
抽選結果の発表は、9月5日15時0分以降を予定しています。抽選結果は、マイページの「抽選申込み履歴」で確認できます。
当選した場合の購入期間は、5日15時以降、9日16時59分まで。発売日前日の9月25日までに発送される予定です。
支払い方法はクレジットカード決済のみとなっています。また、3Dセキュアに対応したクレジットカードを利用する必要があります。
商品代金（5400円）に加え、送料として全国一律550円が別途請求されます。
9月26日発売予定の「インフェルノX」は、「メガリザードンXex」や「オドリドリex」が収録されているシリーズです。注目商品のため、争奪戦が予想されます。
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）