今年のJ1は残留争いも熾烈なものになっている。現降格圏のチームは巻き返しを見せるのか？残留圏で危ないチームはある？現状を分析した３人のライターに下位の最終順位を予想してもらった（データは第27節終了時点）。＞＞前編「大混戦のJ1優勝チームを識者が予想」第27節終了時で順位を18位に落とした湘南ベルマーレphoto by Getty Images【現状の下位３チームは苦しんでいる】中山 淳（サッカージャーナリスト）＜残留予