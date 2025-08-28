[8.27 天皇杯準々決勝 町田 3-0 鹿島 Gスタ]第105回天皇杯は27日、準々決勝を各地で行い、FC町田ゼルビアが{{c|鹿島アントラーズ}]を3-0で破った。前半から得点を重ねた町田はクラブ史上初の天皇杯ベスト4進出。一方の鹿島はすでにルヴァン杯を落としたため、2018年から8年連続での国内カップ戦無冠が決まり、今季の残るタイトルは2位に立つJ1リーグ戦のみとなった。史上初のベスト8入りを果たした町田と、過去5回の優勝を誇る