Ｊ１横浜ＭのＦＷ宮市亮（３２）が、Ｊ２磐田から新加入のＭＦジョルディ・クルークス（３１）との好連係構築へ自信をにじませた。宮市は、スコアレスドローだった２３日のホーム町田戦で初先発したクルークスについて「もう本当に長年いるくらい落ち着いたプレーをしていたと思う。これから彼のサイドが武器になってくる」と絶賛。その上で「彼がカットインして、あのファーサイドにクロスを上げるシーンは彼の得意技だと思う