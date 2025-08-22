¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ CAT¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè1Æü¡Ê2025Ç¯8·î22Æü¿ÀÆàÀî¡¦ÂçÈ¢º¬¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö6652¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËÆ£ÅÄ¤«¤ì¤ó¡Ê25¡á¥é¥¤¥¯¡Ë¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Î67¤Ç²ó¤ê2ÂÇº¹¤Î4°Ì¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ï¿Ê²½¤·¤¿¿ÈÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÅêÆþ¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¡Öº£½µ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¥¯¥é¥Ö¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ´»Ò¤Ï°­¤¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¼«½Å¥È¥ì¡¼¥Ë