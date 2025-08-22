8月20日、8人組グループ「Hey! Say! JUMP」の山田涼介が、「LEO」と名前を変え、プロゲームチーム「Crazy Raccoon」の【STAR部門】に電撃加入することが発表された。同日、東京ドームで開催されていたCrazy Raccoon主催のオフラインイベント『CR FES 2025』にもサプライズで出演した。「イベント前には会見もおこなわれ、山田さん本人の口から『このたび、LEOとして、Crazy Raccoonに加入することになりました山田涼介です』と自