教室で児童が泣くほどの大声で校長を叱責 23歳小学校教諭を減給処分

2025年8月21日 21時10分

ざっくり言うと
相模原市教育委員会は21日、23歳の小学校の男性教諭を減給の懲戒処分とした
市教委によると、教室内で児童が泣くほどの大きな声で男性校長を叱責
教諭は別件でのほかの教諭からの指摘から職場の秩序を乱すようになったそう

教室で大声で校長叱責、職場秩序を乱す行動繰り返す… 相模原市教委が２３歳小学校教諭を減給の懲戒処分
2025年8月21日 21時10分