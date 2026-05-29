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YouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」が、「洋服が減らせない[40-50代向け]スタイリストと一緒に手放すレッスン動画」を公開しました。動画では、ファッションスタイリストの黒田茜さんが、40～50代に向けた洋服の手放し方について実践的なアドバイスを行っています。



黒田さんは、服を減らせない悩みを抱える同世代に向けて、処分に迷っている服を動画を見ながら一緒に仕分けることを提案します。自身も長年愛用した赤いスカートと黒いTシャツを用意し、「だいぶ色あせしている」「毛羽立ちが目立つ」といった生地の消耗度を手放すサインとして解説しています。



また、独自の判断基準として「友達に貸せるかどうか？」という視点を提示。過去に急な雨で濡れてしまった友人に服を貸す際、色あせやほつれのある服は貸せないと気づいたエピソードを披露し、この視点を持つことで「スムーズに手放していける」と語りました。



さらに、着ないけれど思い出が詰まっていて手放せない服については、普段のクローゼットから分けることを推奨します。中身が見える箱に収納して別の場所で保管することで、クローゼットを「循環して着るものだけ」に保つ工夫を紹介しました。



プロならではの具体的な手放し基準や収納のヒントは、日々のクローゼット整理にすぐ取り入れられそうです。服が多くて悩んでいる方は、ぜひ動画を見ながら一緒にお片付けを実践してみてはいかがでしょうか。