せっかくのおめでたい場なのに、わざわざ嫌味を言ってくる人もいるようで？ 今回は、高齢出産をして友人に嫌味を言われた人のエピソードをご紹介します。

高齢出産おめでとう

「私は40歳で初めて出産しました。出産後に友人たちが会いに来てくれたのですが、子どもがいないAちゃんが、やたらと嫌味を言ってきて……。

『高齢出産おめでとう〜（笑）』『その年でよく産むよね（笑）』『おばあちゃんと間違えられちゃうよ？ 大丈夫？』などなど、失礼なことばかり。強く言い返すのも空気が悪くなるかと思い、『子どもってすっごく可愛いよ！ 〇〇ちゃんも産みなよ！』『でも、今からじゃ私より高齢出産になっちゃうよね（笑）』『おばあちゃんと間違えられたらショックだし、無理に産まなくても全然いいよね〜』と、明るく返しておきました。

後日、他の友人から聞いたのですが、Aちゃんはずっと不妊治療をしていたそうです。私には『子どもなんて欲しくない』なんて言っていたのに。私が言った言葉が見事に刺さってしまったようで、しばらく落ち込んでいたのだとか。

ていうか、不妊治療の経験があるのに高齢出産をバカにする発言はどうなの？ 自分が言ったことは、全部自分に返ってくることになるのにね。不妊治療していることと私の出産は無関係なのに、むやみに攻撃するほうが悪いと思います」（体験者：40代女性・自営業／回答時期：2026年1月）

▽ 自分が不妊治療で授かれなかったから、出産した友人にきつく当たってしまったのでしょうが……だからといって人を傷つけていい理由にはなりませんよね。素直にお祝いできないのなら、無理して会う必要もないと思います……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。