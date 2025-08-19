ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > YOSHIKI メンタル不調を告白「少しまいっています」「自業自得です」 中東 アメリカ 東スポWEB YOSHIKI メンタル不調を告白「少しまいっています」「自業自得です」 2025年8月19日 15時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと YOSHIKIが19日にXを更新し、自身の現状について明かした 世界情勢に加え、自分の周りでも「色々なことが起こり過ぎて」と記載 「メンタル少しまいっています。自業自得です」「でも頑張ります」と記した 記事を読む おすすめ記事 【映像】人も襲う“凶暴な魚”がSNSで話題…ゴマモンガラに注意 太い歯が特徴 沖縄・国頭村で目撃 2025年8月18日 19時17分 「ライン越え」かと物議...坂口健太郎を甘噛み？BLACKPINKリサのMVオフショットが波紋 2025年8月18日 20時12分 3度の不倫でも干されない「華の85年組」清純派女優がテレビに出続ける理由──“怪演女優”としての復権と、平成スキャンダルの遺産 2025年8月15日 15時47分 YOSHIKI 「この件は直接話す？」アニメ「ダンダダン」のバンド名に疑問「自殺した俺の父の名前？」 2025年8月18日 10時49分 藤本美貴 長女の名前の読み方にスタジオ驚き 「羽沙」と書いて…有田哲平「これで!?」 2025年8月19日 6時30分