年収1000万円という金額は、多くの人にとってひとつの節目かもしれません。では、実際にこの水準を超えている人は、世の中でどのくらいいるのでしょうか。 本記事では、国税庁の最新統計をもとに、年収1000万円の人が全体のどの位置にいるのかを見ていきます。 年収1000万円以上は全体のどのくらいか 国税庁「令和5年分（2023年）民間給与実態統計」によると、「1年を通じて勤務した給与所得者」は5076万人。このう