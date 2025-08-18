ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月18日（月）〜8月24日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【乙女座（おとめ座）】今週は、さまざまな人から嬉しい言葉をかけてもらえそう。ちょっぴり照れくさいかもしれませんが、感謝の気持ちを伝えたり、