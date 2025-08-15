「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが13日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）にゲスト生出演。元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）との関係性について言及した。パーソナリティーの南海キャンディーズ山里亮太から「あのちゃんをペットにしたいでおなじみの」と田中の名前を出され、あのは「そう、ワンちゃんになった僕が。ワンワンワン！」と切り出した。そして「田中みな実さん