アーティスト・タレントのあのが9日、都内で行われたライブ配信サービス『TikTok LIVE』の新CM発表会に出席した。【全身ショット】個性的！ふわふわ×もこもこコーデで登場したあの公開される新テレビCMは、あのとお笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレスを起用した「リアルフレンズ・トーク」シリーズ。「トーク系クリエイター篇」「音楽系クリエイター篇」「ゲーム系クリエイター篇」の全3篇で構成。あのと熊元は、番組共