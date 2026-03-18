あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が18日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。寝坊が怖くて寝ない選択をしていることを明かした。「ロングスリーパーVSショートスリーパー!睡眠お悩み解決SP」と題した企画でロングスリーパーとして登場。翌日仕事がない日は朝5時に寝て午後6時まで寝るという、あのちゃん。「仕事が早い時は、寝坊がとにかく怖い。なので寝ない」ことを明かすと、ス