「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、18日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。ベテラン俳優の洗礼を浴びたことを明かした。今回は「ロングスリーパー＆ショートスリーパー春の快眠SP」。「ロングスリーパーの人は共感してくれると思うんですけど」と話し始めたあの。「次の日の仕事が早いときは、寝坊がとにかく怖い」と話した。そのため「寝ない、ってします」。そして「この間は現場に着い