「ロングスリーパーの人は共感してくれると思うんですけど、次の日の仕事が早いってときは、もう寝坊がとにかくこわい。（だから）『寝ない』ってします」3月18日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に、タレント・あのちゃんが出演した。同番組は今回「ロングスリーパーVSショートスリーパー!睡眠お悩み解決SP」というテーマ。ロングスリーパー代表の1人として出演したあのちゃんは、冒頭のようにロングスリーパーな