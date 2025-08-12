明星食品は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」シリーズの発売30周年を記念し、「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 30種のスパイス香るソース味」を9月29日に全国で発売すると発表しました。希望小売価格は税別236円。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】同シリーズは1995年に、「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しいスタイルで登場。香ばしいソースとからしマヨネーズの組み合わせで人気を