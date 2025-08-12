「家族での長距離ドライブに関する調査2025」の結果発表ホンダアクセスは、自家用車を運転する20歳〜59歳の男女1,000人を対象に「家族での長距離ドライブに関する調査2025」を実施しました。調査によると、女性が一緒に長距離ドライブをしたい芸能人として、「明石家さんまさん」が1位に選ばれました。【画像】超カッコイイ！ 「明石家さんま」の「高級SUV」を画像で見る（23枚）そんなさんまさんは、最近ラジオで愛車の近況