JR西日本によると、山陽新幹線は、大雨のため広島駅〜博多駅間で終日運転取り止めとなった。JR西日本は、山陽新幹線を発着又は通過となるきっぷ（同一行程で使用するきっぷを含む）については、払戻し・有効期間の変更を無手数料で行うとしている。