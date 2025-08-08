【漫画】本編を読むモノを捨てるのではなくまず「部屋の景色」を変えてみる。片付けの目的はモノを減らすことではなく、住む人がハッピーに暮らせるようになること。それが5000軒以上の家を片付けてきた著者の流儀だ。『古堅純子の片付け事件簿 ―家族のピンチをズバッと解決！―』（古堅純子：原作、 田辺ヒカリ：漫画/KADOKAWA）は、幸せ住空間セラピスト古堅純子氏による人気YouTubeチャンネル「週末ビフォーアフター」で紹介