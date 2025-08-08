軽打でも存在感を示している阪神・佐藤輝明(C)Getty Images現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏が8月8日に、自身のYouTubeチャンネルを更新。同5〜7日まで行われたプロ野球各カードの3連戦を振り返り、阪神の4番・佐藤輝明を絶賛した。【プロ野球解説】阪神佐藤が29号HR「投げれる球がない…」巨人戸郷の評価は？田中将大199勝ならず…DeNA東の投球で感じた