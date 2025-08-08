注目を集めていた堂安律の去就が決まった。８月７日、フランクフルトがフライブルクから獲得したことを発表している。契約期間は５年だ。堂安の移籍については前日、マーケットに精通するファブリツィオ・ロマーノ記者が成立と伝えていた。これを受け、日本代表MFに関心を寄せていたクラブがターゲットを逃したと報じられている。田中碧が所属するリーズのことだ。専門サイト『Leeds United News』は「（堂安は日本代表で）