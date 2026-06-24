ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は、東京電力と提携したうえで国内でのAIデータセンター建設に意欲を示しました。ソフトバンクグループ孫正義会長兼社長「日本でデータセンターを我々、作るべきだと思ってるんです。でも電力がないんです。規制ががんじがらめなんです。もし東京電力が我々のグループの中に入れば、電力を増やしてAIデータセンターを日本に持ってくる」孫氏は、24日に開かれた株主総会で、傘下の通信事業