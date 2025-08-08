¡Ö37²¯±ß¤Ê¤éÊ§¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤Ê¤¼ÆüËÜÂåÉ½10ÈÖ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡© ¥×¥ì¥ß¥¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ã²¤¡Ö´°àú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿Æ²°ÂÎ§¤Îµî½¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡££¸·î£·Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï£µÇ¯¤À¡£
¡¡Æ²°Â¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°Æü¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Îµ¼Ô¤¬À®Î©¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÆ¨¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÃæÊË¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¡¼¥º¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØLeeds United News¡Ù¤Ï¡Ö¡ÊÆ²°Â¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡Ë¥¢¥ª¡¦¥¿¥Ê¥«¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¡£¥«¥ª¥ë¡¦¥ß¥È¥Þ¤ä¥¿¥±¥Õ¥µ¡¦¥¯¥Ü¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¡£¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ´°àú¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Öºòµ¨¤¬¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¥É¥¦¥¢¥ó¤Î³ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤¤¡£¸ø¼°Àï36»î¹ç¤Ç19¥´¡¼¥ë¤ËÆÀÅÀ¤«¥¢¥·¥¹¥È¤Ç´ØÍ¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¤Ï¾ï¤ËÇ¯´Ö12¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¥í¥Þ¡¼¥Îµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤È¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÏÁí³Û2200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó37²¯±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£Leeds United News¤Ï¡¢¥ê¡¼¥º¤Ë»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£²¤½£¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁí³Û¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤é¡¢¥ê¡¼¥º¤Ë¤âÊ§¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¡£ÌäÂê¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¼ÂºÝ¡¢¤¢¤ë¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬ËÜµ¤ÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Â¸½²ÄÇ½¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤È¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥º¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£²Éô¡Ë¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£°ìÊý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï²¤½£ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ËÎ×¤à¡£¤³¤Î°ã¤¤¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
