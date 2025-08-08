静岡県の新東名高速道路で、広末涼子が運転していた車が大型トレーラーに追突する事故が起き、その後逮捕されたのは4月8日のこと。7月28日には、広末本人が現場に立ち会い、実況見分が行われた。警察車両の中で、うつむき加減の広末の姿が、およそ4か月ぶりに報じられた。【写真】実況見分に立ち会う姿も「美しい」と話題になった広末涼子「事故当時、搬送されたのは静岡県内の病院で、広末さんは看護師を蹴るなどの暴行を加えた