ドル円、一時１４６円台に下落ＦＲＢの暫定理事にミランＣＥＡ委員長を指名ドル安の反応＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、終盤になってドル安が強まり、ドル円は１４６円台に下落。トランプ大統領が、退任を表明しているクーグラーＦＲＢ理事の後任にミランＣＥＡ委員長を指名した。自身のＳＮＳで明らかにした。ただ、来年１月末までの暫定理事となる。 ミラン氏はトランプ大統領の関税政策および