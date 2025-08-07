東京のベトナム料理店4選！ ベトナム人も集まる本場の味
夏が近づき、アジアンな気分になりませんか？そう、スパイスの風味や酸っぱ辛い味を欲するあの感覚です。今回は、旅行先として人気上昇中のベトナムの味を都内で楽しめる店を調査。当地出身シェフによる本場感満載の料理、新たな魅力に開眼するアレンジ系に注目です。
蒲田の地下に潜む本物のベトナムで異国情緒を味わう！『THI THI（ティティ）』＠蒲田
ベトナム料理ならここ一択。と蒲田に引っ越してきたお客さんもいるほどだ。何を隠そう筆者も常連。せっせと通うのは訳がある。
1．ホーチミンの家庭料理が飛びきり旨いこと。
2．地元の食堂さながらの居心地の良さ。
3．客の8割がベトナム人の日もある圧倒的現地感！
つまり本物ってことです。
バインセオ（ベトナム風お好み焼き）1375円
定番「バインセオ」は味も大きさも満点だし、米粉生地で挽き肉を包んだ「バインクォン」は何度食べても毎回感動。現地のお母さんらが作る素朴な味がいいんだよなあ。
この幸せをぜひあなたも。ベトナム焼酎で酒盛りする陽気な客を見かけたら、それはきっと私です。
マネージャー：タオレンさん「ベトナム料理は生野菜をたくさん使うヘルシーさが魅力です」
［店名］『THI THI（ティティ）』
［住所］東京都大田区蒲田5-26-6地下1階
［電話］03-3731-1549
［営業時間］16時〜22時（21時半LO）※土・日・祝は12時〜
［休日］月
［公演］JR京浜東北線ほか蒲田駅東口から徒歩5分
ベトナム人と日本人の心をつかむ本場の味の裏にひと工夫あり『Kim Son Quan（キムソンクアン）』＠金山館
店に入ると、日本人よりベトナム人が多い！お目当ては、北ベトナム出身の店長・フィエンさんがレシピを考えた故郷の味だ。現地での定番料理が並ぶが、特に外せないという人気メニューが「山羊肉香草のさっぱり和え」。
山羊肉香草のさっぱり和え1738円、ゆでエビとブンの生春巻き880円、ネップモイ（ソーダ割）572円
レモングラスやミントの香り、パイナップルの甘味とパパイヤの食感に、山羊肉と発酵調味料を使ったタレが程よく主張する三味、いや五味一体のバランスが最高！
「実は本場より少し甘さや酸味を抑えてるんですけど、ベトナム人も気づかないくらいです」と、笑うフィエンさん。ガチベトナムの軸は崩さないわずかな差し引きが素晴らしい。
店長：フィエンさん「料理に使用している調味料や野菜などの食材も購入できますよ」
［店名］『Kim Son Quan（キム ソン クアン）』
［住所］東京都文京区湯島3-35-9白川ビル1階
［電話］03-5812-4844
［営業時間］11時〜24時、木〜土：11時〜翌5時（ランチは11時〜15時）
［休日］無休
［交通］地下鉄千代田線湯島駅4番出口から徒歩1分
自家製尽くしでベトナム料理の概念が変わる！『Stand Bo Bun（スタンドボブン）』＠祐天寺
「国産米粉を使って自分でブンを作りたい」。
その思いから日本人好みのコシのある麺を目指し、たどり着いたのが蕎麦用製麺機だ。米粉と水のシンプルな材料に、無農薬の北海道産でんぷんを加えることで完成したという。程よい噛み応えがありながら、するする入るのど越しは抜群だ。
甘辛和え細米麺「ボブン」1650円
さらに、ブンに留まらず蒸し春巻きの生地にも挑戦。注文後に蒸し器に液を流して仕上げる生地はもっちりとしてぷるっぷる！
スイートチリソースやマッシュルームソースなども自家製と聞いてびっくり。既製品では作れない、体に染み込むやさしい味は一度食べたら忘れられない！
店主：白井瑛里さん「自家製ブンの麺料理は7種類あります。麺だけでも気軽にどうぞ」
［店名］『Stand Bo Bun（スタンド ボブン）』
［住所］東京都目黒区祐天寺2-3-2
［電話］03-6303-2245
［営業時間］11時〜15時（14時半LO）、17時〜22時（21時LO）※15時〜17時も営業する日あり
［休日］不定休
［交通］東急東横線祐天寺駅東口から徒歩2分
多彩な経験から生まれる、型にはまらないカジュアル立ち飲み『ベトナム屋台スタンドめくる荘』＠神楽坂
ポップな雰囲気の中にアジアを感じるオシャレな空間。立ち飲みで小皿料理だから、ひとりでもふらっと立ち寄れていろいろ食べられるのがうれしい。
ベトナム料理の定番のほか、生ハムをプラスしてつまみサイズにした「ワインミー」や本マグロ入りの生春巻きなど、ちょっとアレンジを加えた料理も。
本マグロの生春巻き550円、焼きライスペーパーピッツァ600円、ワインミー500円、グラスワイン1000円〜
店主の秋山友樹さんは海外の和食レストランやナチュラルワインバーでの経験があり、型にはまらないアレンジが得意なのだ。
ワインはハーブ感があったり、フレッシュな果実味があったりと、ベトナム料理に寄り添うセレクトもお手の物。知っておくと重宝すること間違いなし。
店主：秋山友樹さん「こんな部屋に住みたいと思う個室や飲み放題の3階貸し切りも好評です」
［店名］『ベトナム屋台スタンドめくる荘』
［住所］東京都新宿区矢来町125・2階
［電話］080-4734-1985
［営業時間］11時半〜15時、17時〜23時、土・祝：15時〜23時
［休日］日
［交通］地下鉄東西線神楽坂駅2番出口から徒歩1分
撮影／浅沼ノア（THI THI、Kim Son Quan）、大西陽（Atand Bo Bun、めくる荘）、取材／肥田木奈々（THI THI）、井島加恵（Kim Son Quan、Atand Bo Bun、めくる荘）
※2025年7月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
