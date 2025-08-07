2025年お盆の道路事情はどうなる？8月に入り、暦の上では秋となりましたが、連日厳しい暑さが続いています。8月と言えばもうすぐお盆休み。帰省や旅行などを予定している人も多いのではないのでしょうか。2025年のお盆、高速道路の混雑はいつ？ 帰省・Uターンラッシュのピークを予測し、快適なドライブをサポートする。長時間渋滞の発生箇所や、渋滞回避のヒントも詳しく解説！クルマで出かける際に気になるのが渋滞情報ですよ