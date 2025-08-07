リヴァプール所属のウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスだが、サウジアラビアのアル・ヒラルへの移籍が決定的となった。移籍市場のエキスパートであるファブリツィオ・ロマーノ氏が報じた。同氏によれば移籍金は5300万ユーロ＋パフォーマンスに応じたアドオン、契約は3年となるという。ヌニェスはポルトガルのベンフィカで頭角を現し、2022年にリヴァプールへ移籍。3シーズンで公式戦143試合40得点を記録したが、物足りないとさ