ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 商業施設で女性にスプレー缶を噴射した男を逮捕 刃物を携帯、東京・… 東京都 足立区 国内の事件・事故 日テレNEWS NNN 商業施設で女性にスプレー缶を噴射した男を逮捕 刃物を携帯、東京・足立区 2025年8月7日 10時41分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京・足立区の商業施設で女性に暴行を加えたなどとして61歳男が逮捕された 面識のない女性にスプレー缶を噴射するなどした疑い 男は刃物を携帯し、女性を刺そうとしていたとみられている 記事を読む