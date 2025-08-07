「学校に行くのが当たり前」と考えるのは、もはや“時代遅れ”の「バカ親」なのかもしれない――。AIやネットが普及した今、学びも仕事も“自分で創る”時代。ホワイトカラー正社員の椅子が激減し、「学歴はこれからの時代、不要になる」と喝破する堀江氏は、親がなすべきは子どもを受験戦争に放り込むのではなく、自主性を尊重し、その挑戦を見守ることだと説く──。新著『バカ親につけるクスリ』から“ネオ教育論”の核心を抜粋